NABA alla Design Week con Extreme Environments e numerose iniziative a Milano

Durante la Milano Design Week 2026, NABA presenta l’installazione “Extreme Environments”, realizzata in collaborazione con il CIAL, il consorzio che si occupa del riciclo degli imballaggi in alluminio. L’evento include anche diverse iniziative legate al tema del design e dell’arte, offrendo uno sguardo sulle nuove tendenze del settore. La partecipazione della scuola si inserisce nel programma di questa manifestazione internazionale dedicata al design e alla creatività.

MILANO (ITALPRESS) – NABA, Nuova Accademia di Belle Arti è alla Milano Design Week 2026 con “Extreme Environments”, un'installazione immersiva realizzata in collaborazione con CIAL, Consorzio Nazionale per il Riciclo degli Imballaggi in Alluminio. In mostra dal 21 al 26 aprile a Palazzo Litta (Corso Magenta, 24) nell'ambito di MoscaPartners Variations 2026, che quest'anno ha come tema Metamorphosis. Curata da Claudio Larcher, Andrea Mancuso, Luca Poncellini, Michele Aquila e Sofia D'Andrea, l'installazione nasce da una ricerca condivisa che ha coinvolto gli studenti dell'Area Design per le installazioni in alluminio che compongono il percorso espositivo e quelli del Biennio Specialistico in Creative Media Production per lo sviluppo dei contenuti audiovisivi.🔗 Leggi su Iltempo.it

Audi alla Milano Design Week: prestazioni e design con RS 5 e la monoposto di F1 Audi R26Dal 20 al 26 aprile si terrà l'edizione 2026 della Milano Design Week, dove Audi sarà presente per il tredicesimo anno consecutivo.

SICIS alla Milano Design Week 2026: “Impossible to ignore” tra mosaico, design e alta gioielleriaMilano, aprile 2026 – SICIS torna protagonista alla Milano Design Week con un doppio appuntamento che unisce arte, design e tecnologia.