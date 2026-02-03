Premio di risultato ai lavoratori Iveco a seconda degli stabilimenti | da 1606,30 a 2212,59 euro ai foggiani

Questa mattina, i lavoratori dello stabilimento Iveco di Foggia hanno ricevuto un premio di risultato che varia tra i 1.606 e i 2.212 euro lordi. La cifra dipende dalle performance individuali, come produttività, rispetto delle scadenze e qualità del lavoro. In totale, sono circa 1.200 i dipendenti coinvolti in questa misura che premia gli sforzi fatti negli stabilimenti di Torino, Brescia, Bolzano, Vittorio Veneto, Piacenza e Suzzara. La distribuzione del bonus arriva in un momento di tensioni e discussioni tra sindac

La Fiom-Cgil, tuttavia, lamenta di essere stata esclusa dall'argomento, e, quindi, di aver subito i risultati derivanti dal rinnovo della parte premiale del Ccsl. "I risultati - al ribasso rispetto al 2025 in tutti i siti - dimostrano come questo sistema premiale non sia corrispondente alle necessità e alle legittime aspettative delle lavoratrici e lavoratori, per recuperare anche potere d'acquisto che in questi anni il Ccsl non è stato in grado di salvaguardare". "Riteniamo che l'azienda, in un'ottica di piena assunzione delle proprie responsabilità, debba compensare, come già in passato accaduto, un premio che soprattutto in alcuni siti non è assolutamente accettabile e dignitoso.

