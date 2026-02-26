Gruppo Nestlé in Italia premio di risultato fino a 2.900 euro | tra le forme di welfare anche un congedo di paternità di 3 mesi

Il Gruppo Nestlé in Italia ha annunciato un premio di risultato fino a 2.900 euro per i dipendenti e le dipendenti delle sue sedi e fabbriche. La decisione riguarda le persone che hanno contribuito ai risultati del 2025. Tra le misure di welfare, l’azienda ha anche introdotto un congedo di paternità di tre mesi, disponibile per i lavoratori e le lavoratrici.

Il Gruppo Nestlé in Italia corrisponderà un premio fino a 2.900 euro ai suoi collaboratori e collaboratrici che lavorano in tutte le sue sedi e fabbriche nel Paese e che l’azienda ha deciso di riconoscere per i risultati raggiunti nel 2025. Questo ha permesso alle persone del Gruppo Nestlé in Italia di avere fino a 13.925 euro di premio in 5 anni. “Siamo contenti di poter confermare anche quest’anno un importante premio di produzione. Supporto economico, servizi e soluzioni di welfare permettono di contribuire concretamente al benessere delle persone sul luogo di lavoro e nella loro vita privata, una priorità assoluta per il Gruppo Nestlé in Italia” – ha dichiarato Marco Travaglia, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Nestlé in Italia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

