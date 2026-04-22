Da discarica a oasi | 400mila visitatori nel nuovo polmone verde

Un’area di 11 ettari, precedentemente utilizzata come discarica, è stata riqualificata e aperta al pubblico come spazio verde. Dopo due anni dalla sua trasformazione, questa zona attira ogni anno circa 400.000 visitatori, offrendo un’area di relax e natura nel territorio. La riqualificazione ha portato alla creazione di un’oasi che ospita percorsi pedonali e spazi verdi, diventando un punto di riferimento per la comunità locale.

Un'area di undici ettari, un tempo degradata e trasformata in una discarica, celebra oggi il suo secondo anniversario come polmone verde rigenerato a Castel Romano. L'oasi gestita dal WWF ha registrato nel corso del 2025 un afflusso di 400mila visitatori, confermandosi un modello di gestione ambientale che integra conservazione della biodiversità e fruizione pubblica attraverso 2500 metri di sentieri percorribili. Il progetto, nato grazie a un investimento triennale che ha superato i 500mila eur .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Da discarica a oasi: 400mila visitatori nel nuovo polmone verde Notizie correlate Buche Gattelli, 460mila euro per il nuovo polmone verde: così rinasce l'oasi di LugoAl via i lavori finanziati dai fondi europei: nuova area umida, barriere fonoassorbenti contro lo smog e una passerella in legno per passeggiare sul... Un nuovo polmone verde in paese. La fascia boscata in via RondonaUn nuovo polmone verde abbraccia una delle arterie più frequentate dai cittadini che amano la mobilità dolce. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Salviamo le saline dalle discariche. Protesta contro i nuovi siti. Discarica abusiva nell’oasi naturalistica dell’Ortazzo. Grazie ad un cittadino ravennate rimossi 28 pneumaticiRavenna, grazie alla tenacia di Willy Maurizio Cazzanti rimossi 28 pneumatici dall’oasi dell'Ortazzo: Basta lamentarsi, bisogna agire ... ravennanotizie.it L’Oasi ripulita: Senza i volontari sarebbe soltanto una discaricaQuanta strada deve fare l’umanità per comprendere che di pianeta ne ha uno solo?. È uno sfogo amaro e sincero quello di Catia Acquaviva, presidente dell’associazione Ape Natura, che da anni gestisce ... ilgiorno.it