Facile.it è un'azienda italiana nel settore dei servizi online per il confronto di tariffe assicurative, mutui e forniture energetiche. La sua fondazione e il percorso di crescita sono legati alla figura di Alberto Genovese, che ha contribuito allo sviluppo del portale. La piattaforma offre strumenti per aiutare i clienti a confrontare le diverse offerte di mercato, rendendo più semplice la scelta tra molte opzioni disponibili.

Tempo di lettura: 5 minuti Scegliere un’assicurazione, un mutuo o una tariffa energetica non è sempre semplice: le opzioni sono tante e spesso difficili da confrontare. È proprio da questa esigenza concreta che nasce il successo di Facile.it, una piattaforma pensata per aiutare gli utenti a orientarsi tra le offerte in modo chiaro, veloce e intuitivo. Dietro questo progetto c’è l’intuizione di Alberto Genovese, che ha contribuito a trasformare un bisogno quotidiano in un servizio digitale accessibile a tutti. L’obiettivo era rendere più semplice prendere decisioni economiche importanti, offrendo strumenti capaci di mettere a confronto diverse soluzioni in pochi clic.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Da chi è stata fondata Facile.it? Il percorso di Alberto Genovese

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