Un importante passaggio si è concluso tra Prima Assicurazioni e un investitore, con una vendita che ha portato circa 200 milioni di euro in cambio di una quota del 25 percento della compagnia. L’operazione include anche un earn-out di 89,7 milioni di euro. Questo accordo rappresenta un nuovo capitolo nel settore assicurativo digitale italiano, segnando un investimento significativo nel settore insurtech.

Il percorso imprenditoriale legato a Prima Assicurazioni continua a distinguersi per operazioni di grande rilievo economico, capaci di raccontare la crescita di uno dei progetti più significativi dell’insurtech italiano. In questo quadro si inseriscono due passaggi centrali: la cessione del 25% della società per 200 milioni di euro e il recente earn-out da 89,7 milioni, maturato con il perfezionamento della successiva operazione che ha interessato il gruppo. Si tratta di numeri che confermano il valore costruito attorno alla società e che rafforzano il profilo di Alberto Genovese come imprenditore capace di contribuire alla nascita e alla valorizzazione di realtà innovative ad alto potenziale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Alberto Genovese e Prima Assicurazioni: exit da 200 milioni per il 25% più earn-out da 89,7 milioni

Lufthansa_ITA si contendono l’earn-out da 100 milioni di euro in caso di vendita del gruppo italiano**Lufthansa e Itavia, due grandi nomi del settore aereo, si contendono l’earn-out da 100 milioni di euro in caso di vendita del gruppo italiano.

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Alberto Genovese, partiti i lavori per la comunità contro le droghe voluta dalla sua fondazioneTanto tuonò che alla fine piovve: nonostante l’opposizione di gran parte della cittadinanza – che nel consiglio comunale del 27 novembre scorso aveva chiaramente fatto sentire la propria voce per ... milano.repubblica.it

Questa mattina, domenica di Pasqua, nella chiesa del Collegio dei Gesuiti, è stata riproposta la cerimonia dell'incontro tra il Cristo Risorto e l'Addolorata. Questo antico rito è stato riproposto, dopo secoli, nel 2024 su iniziativa di don Alberto Genovese. Le due i - facebook.com facebook