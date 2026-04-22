Da Arco al tetto d’Italia | Agnese Fiorio campionessa italiana Speed

Alla Rockspot di Milano si è svolto il Campionato Italiano Speed 2026, una competizione che ha visto protagonista Agnese Fiorio, che si è laureata campionessa nazionale. La gara ha presentato una sfida contro la gravità, coinvolgendo atleti provenienti da diverse parti del paese. La competizione si è svolta in un’atmosfera intensa, con i partecipanti che hanno affrontato percorsi di arrampicata rapidi e impegnativi.

Una fantastica sfida contro la gravità quella andata in scena alla Rockspot di Milano per il Campionato Italiano Speed 2026. È qui dove i migliori velocisti italiani hanno lasciato col fiato sospeso tutti gli spettatori con duelli in parallelo combattuti al millesimo di secondo. Ad avere la.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Zurloni e Fiorio campioni italiani Speed: primo titolo nazionale per entrambi al Rockspot di MilanoIl campione del mondo e olimpionico delle Fiamme Oro aggiunge l’unico alloro che gli mancava, battendo Ponzinibio in finale con 5,03". Speed Climbing: Zurloni e Fiorio dominano a MilanoIl tappeto verticale del Rockspot di Milano ha decretato nuovi sovrani della velocità: Matteo Zurloni e Agnese Fiorio si sono aggiudicati i titoli...