A Milano, nel centro di arrampicata Rockspot, si sono svolti i campionati nazionali di Speed Climbing. Matteo Zurloni e Agnese Fiorio si sono aggiudicati i titoli di categoria, concludendo così la stagione di competizioni con prestazioni che riflettono la qualità della selezione italiana. La gara si è svolta sul tradizionale tappeto verticale, attirando numerosi appassionati e atleti provenienti da diverse regioni.

Il tappeto verticale del Rockspot di Milano ha decretato nuovi sovrani della velocità: Matteo Zurloni e Agnese Fiorio si sono aggiudicati i titoli nazionali di Speed nel 2026, chiudendo una stagione di competizioni con prestazioni che confermano l’alto livello tecnico della nazionale italiana. La giornata milanese è stata caratterizzata da scontri decisi nei minimi termini, dove la precisione millimetrica ha separato i vincitori dai podi mancati. La perfezione di Zurloni e il primato di Fiorio tra cronometri e cadute. Per Matteo Zurloni, appartenente alle Fiamme Oro, il trionfo odierno rappresenta il completamento di un percorso ambizioso. Nonostante il suo palmarès includa già successi mondiali e medaglie olimpiche, il titolo italiano era l’unico trofeo nazionale che gli mancava.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Speed Climbing: Zurloni e Fiorio dominano a Milano

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