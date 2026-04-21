Speed Climbing | Zurloni e Fiorio dominano a Milano

Da ameve.eu 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, nel centro di arrampicata Rockspot, si sono svolti i campionati nazionali di Speed Climbing. Matteo Zurloni e Agnese Fiorio si sono aggiudicati i titoli di categoria, concludendo così la stagione di competizioni con prestazioni che riflettono la qualità della selezione italiana. La gara si è svolta sul tradizionale tappeto verticale, attirando numerosi appassionati e atleti provenienti da diverse regioni.

Il tappeto verticale del Rockspot di Milano ha decretato nuovi sovrani della velocità: Matteo Zurloni e Agnese Fiorio si sono aggiudicati i titoli nazionali di Speed nel 2026, chiudendo una stagione di competizioni con prestazioni che confermano l’alto livello tecnico della nazionale italiana. La giornata milanese è stata caratterizzata da scontri decisi nei minimi termini, dove la precisione millimetrica ha separato i vincitori dai podi mancati. La perfezione di Zurloni e il primato di Fiorio tra cronometri e cadute. Per Matteo Zurloni, appartenente alle Fiamme Oro, il trionfo odierno rappresenta il completamento di un percorso ambizioso. Nonostante il suo palmarès includa già successi mondiali e medaglie olimpiche, il titolo italiano era l’unico trofeo nazionale che gli mancava.🔗 Leggi su Ameve.eu

speed climbing zurloni e fiorio dominano a milano
© Ameve.eu - Speed Climbing: Zurloni e Fiorio dominano a Milano

Notizie correlate

Zurloni e Fiorio campioni italiani Speed: primo titolo nazionale per entrambi al Rockspot di MilanoIl campione del mondo e olimpionico delle Fiamme Oro aggiunge l’unico alloro che gli mancava, battendo Ponzinibio in finale con 5,03".

Campionato Italiano Speed: frecce umane al Rockspot di Milano, diretta su Climbing TVSabato 18 aprile al Rockspot le finali più adrenalinicje dell’anno con Fossali, Zurloni, Colli e Robbiati.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Fiorio e Zurloni Campioni Italiani Speed 2026; AGNESE FIORIO E MATTEO ZURLONI CAMPIONI ITALIANI; La climber di Arco Agnese Fiorio campionessa italiana Speed; Arrampicata sportiva: frecce umane lanciate verso l’alto.

speed climbing speed climbing zurloni eAgnese Fiorio e Matteo Zurloni i Campioni Italiani Speed 2026Domenica 20 aprile 2026 Milano il Campionato Italiano Speed 2026 è stato vinto da Agnese Fiorio e Matteo Zurloni. Argento per Giulia Randi e Francesco Ponzinibio, bronzo per Beatrice Colli e Luca Robb ... planetmountain.com

speed climbing speed climbing zurloni eZurloni e Fiorio campioni italiani Speed: primo titolo nazionale per entrambi al Rockspot di MilanoIl campione del mondo e olimpionico delle Fiamme Oro aggiunge l'unico alloro che gli mancava, battendo Ponzinibio in finale con 5,03. Fiorio (Fiamme Rosse) si ... sportface.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.