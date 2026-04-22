Negli ultimi giorni, sui social come TikTok e Instagram, si è diffuso un metodo che permette di migliorare la qualità di vecchi video e immagini. Attraverso un semplice trucco, contenuti a bassa risoluzione vengono trasformati in file nitidi e dettagliati, passando da una qualità di 240p a 4K in pochi secondi. Questo procedimento sta attirando l’attenzione di molti utenti, desiderosi di recuperare ricordi e clip dimenticate sul web.

C’è un nuovo trend che sta invadendo TikTok e Instagram e che sembra quasi magia: vecchi video sgranati, immagini dimenticate e clip a bassissima qualità che tornano improvvisamente nitide, luminose, quasi cinematografiche, passando da 240p a 4K, in pochi secondi. In questo modo è possibile recuperare ricordi digitali che sembravano ormai persi, il tutto senza avere delle competenze tecniche grazie all’utilizzo dell’ IA. Il trend chiamato “ 240p in 4K ” (o “low quality to 4K”) si basa sull’uso dell’ Intelligenza Artificiale per migliorare contenuti a bassa risoluzione. Si tratta nello specifico di immagini o video molto piccoli e sgranati (come 240p, cioè 426×240 pixel) che vengono trasformati in contenuti ad alta definizione (fino al 4K, cioè 3840×2160 pixel).🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Da 240p a 4K: il trucco virale che sta facendo “rinascere” i ricordi dimenticati sul web

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