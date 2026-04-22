Cybersecurity Cna detta la linea per le imprese | Un quarto degli attacchi nei settori manifatturiero e della logistica

Negli ultimi anni, gli attacchi informatici sono aumentati, colpendo aziende di vari settori e causando conseguenze economiche significative. In particolare, secondo le ultime rilevazioni, circa un quarto degli attacchi nel settore manifatturiero e della logistica riguarda queste aree, evidenziando la diffusione delle minacce digitali. Le imprese si trovano a dover affrontare sfide crescenti per tutelare i propri sistemi e dati sensibili.

Gli attacchi informatici colpiscono aziende e privati sempre con maggior frequenza e infliggendo danni economici sempre più rilevanti. Se ne è parlato nell’evento ‘Cybersecurity: come difendersi dagli attacchi informatici’ organizzato da Cna Cesena Val Savio, martedì 21 aprile alla Fiera di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Tecnologie di lavorazione ad alta precisione al centro della rivoluzione nei settori HVAC e manifatturieroIl 2026 segna un punto di svolta per il settore manifatturiero e per le filiere tecniche legate all’impiantistica, con la tornitura di precisione che... Il costo invisibile degli attacchi informatici: come affrontare le sfide della cybersecurityLe statistiche relative alle violazioni delle reti aziendali indicano un mutamento strutturale nelle tattiche offensive dei gruppi criminali, con...