Tecnologie di lavorazione ad alta precisione al centro della rivoluzione nei settori HVAC e manifatturiero

Nel 2026 si apre una nuova era per il settore manifatturiero e le aziende del settore HVAC. La tornitura di precisione diventa il cuore della rivoluzione industriale, migliorando l’affidabilità e l’efficienza dei sistemi. Le aziende investono in tecnologie avanzate per rispondere alle nuove sfide, puntando su strumenti sempre più precisi e affidabili.

Il 2026 segna un punto di svolta per il settore manifatturiero e per le filiere tecniche legate all'impiantistica, con la tornitura di precisione che emerge come pilastro fondamentale per garantire l'affidabilità e l'efficienza dei sistemi industriali. A guidare questa evoluzione sono aziende specializzate come Eredi Baitelli, che hanno scelto le principali fiere internazionali del prossimo anno come palcoscenico per presentare competenze avanzate in questo campo. L'obiettivo non è solo mostrare prodotti, ma costruire relazioni strategiche con progettisti, ingegneri e responsabili R&D di grandi gruppi industriali.

