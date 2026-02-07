Lorenzo Lucca fa il suo debutto in Premier e segna subito un gol. Non basta, però, perché il Nottingham Forest perde 3-1 contro un avversario più forte. È stato un esordio ricco di emozioni, che mette in mostra la sua determinazione. La partita si è chiusa con una sconfitta, ma il giovane attaccante ha già dimostrato di avere carattere.

Non poteva esserci esordio migliore per Lorenzo Lucca in Premier League. Gli sono bastati trentadue minuti per segnare il suo primo gol in Premier League. Era al suo esordio col Nottingham Forest. È entrato al minuto 54 con il risultato già sul punteggio di 3-0 per il Leeds. L'attaccante del Napoli è entrato al posto di Igor Jesus. Al minuto 86 il gol della bandiera. Cross dalla destra, Lucca salta quasi in solitudine e schiaccia in maniera imparabile.

© Ilnapolista.it - Lucca, esordio col botto in Premier: va subito in gol Nottingham Forest (che però perde 3-1)

Lorenzo Lucca apre subito le sue imprese in Premier League.

Lorenzo Lucca ha fatto il suo debutto in Premier League e ha subito lasciato il segno.

