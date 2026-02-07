Lucca esordio col botto in Premier | va subito in gol al Nottingham Forest che però perde 3-1

Da ilnapolista.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Lucca fa subito vedere di che pasta è fatto in Premier League. All’esordio con il Nottingham Forest, il giovane attaccante italiano segna il suo primo gol, regalando entusiasmo ai tifosi. Tuttavia, la partita termina con una sconfitta per 3-1 contro il suo avversario. Un esordio che lascia intravedere grandi potenzialità, anche se la squadra non riesce a portare a casa il risultato.

Lucca, esordio col botto in Premier: va subito in gol Nottingham Forest (che però perde 3-1). Non poteva esserci esordio migliore per Lorenzo Lucca in Premier Lucca. Gli sono bastati trentadue minuti per segnare il suo primo gol in Premier League. Era al suo esordio col Nottingham Forest. È entrato al minuto 54 con il risultato già sul punteggio di 3-0 per il Leeds. L’attaccante del Napoli è entrato al posto di Igor Jesus. Al minuto 86 il gol della bandiera. Cross dalla destra, Lucca salta, anticipa il difensore e schiaccia in maniera imparabile. Lucca potrebbe essere il nuovo Silenzi, chissà se il Nottingham ha fatto un affare (The Athletic). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

lucca esordio col botto in premier va subito in gol al nottingham forest che per242 perde 3 1

© Ilnapolista.it - Lucca, esordio col botto in Premier: va subito in gol al Nottingham Forest (che però perde 3-1)

Approfondimenti su Lucca Nottingham Forest

Lucca, esordio col botto in Premier: va subito in gol Nottingham Forest (che però perde 3-1)

Lorenzo Lucca fa il suo debutto in Premier e segna subito un gol.

Lorenzo Lucca subito a segno in Premier League: i tifosi del Nottingham Forest esaltano l’ex Napoli

Lorenzo Lucca apre subito le sue imprese in Premier League.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Lucca Nottingham Forest

Argomenti discussi: Lucca, esordio col botto in Premier: va subito in gol al Nottingham Forest (che però perde 3-1) Gli sono bastati trentadue minuti per segnare il suo primo gol in Premier League. Ha segnato il gol della bandiera contro il Leeds https://www.ilnapolista.it/2026/02/l; Lucca, esordio col botto in Premier: va subito in gol al Nottingham Forest (che però perde 3-1) Gli sono bastati trentadue minuti per segnare il suo primo gol in Premier League. Ha segnato il gol della bandiera contro il Leeds https://www.ilnapolista.it/2026/02/l; Stadio #Maradona, il Comune: Abbiamo presentato il progetto alla #Figc, col primo anello a ridosso del campo. L'assessore #Cosenza all'Ansa: Abbiamo illustrato lo stato di avanzamento, con particolare attenzione alla riqualificazione interna e al nuovo pri; A Sydney ne distribuirono 70.000 e si esaurirono a metà dei Giochi. In Brasile 450.000, ogni atleta ne aveva a disposizione 40. A Milano niente.

lucca esordio col bottoLucca, esordio col botto in Premier: va subito in gol Nottingham Forest (che però perde 3-1)Lucca, gli sono bastati trentadue minuti per segnare il suo primo gol in Premier League. Ha segnato il gol della bandiera contro il Leeds ... ilnapolista.it

Lucca gol all'esordio col Nottingham. Incornata di testa dell'attaccanteLorenzo Lucca ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia del Nottingham Forest in Premier League. L'attaccante di proprietà del Napoli è entrato dalla panchina al 54' al posto di Igor Jesus nel c ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.