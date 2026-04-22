Curling annunciato il Team Spiller | da chi è composto il nuovo quartetto ufficiale

È stato annunciato il nuovo team di curling denominato Spiller, che rappresenterà l’Italia nelle competizioni ufficiali. Il quartetto è stato reso noto e comprende quattro atleti che formano la squadra. La formazione è considerata fondamentale per le prossime sfide nazionali e internazionali. La composizione del team è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un punto di partenza per la stagione sportiva.

Un nome, una garanzia. E quello ‘Spiller‘ è associato a doppia mandata al curling negli ultimi anni, senza grandi possibilità, visto quello che i due fratelli sono riusciti a fare finora. Si tratta di una formazione che si conosce già molto bene, ma che nei prossimi anni potrebbe partecipare per l’Italia ai grandi eventi internazionali. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Allo stesso tempo, si è verificata l’uscita di scena di Retornaz, e quindi del suo omonimo team.🔗 Leggi su Sportface.it

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