Curling annunciato il Team Spiller | da chi è composto il nuovo quartetto ufficiale

Da sportface.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato il nuovo team di curling denominato Spiller, che rappresenterà l’Italia nelle competizioni ufficiali. Il quartetto è stato reso noto e comprende quattro atleti che formano la squadra. La formazione è considerata fondamentale per le prossime sfide nazionali e internazionali. La composizione del team è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un punto di partenza per la stagione sportiva.

Un nome, una garanzia. E quello ‘Spiller‘ è associato a doppia mandata al curling negli ultimi anni, senza grandi possibilità, visto quello che i due fratelli sono riusciti a fare finora. Si tratta di una formazione che si conosce già molto bene, ma che nei prossimi anni potrebbe partecipare per l’Italia ai grandi eventi internazionali. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Allo stesso tempo, si è verificata l’uscita di scena di Retornaz, e quindi del suo omonimo team.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Curling, rivoluzione azzurra: nasce il Team Spiller verso l’OlimpiadeIl movimento nazionale del curling si avvia verso una nuova stagione competitiva con la presentazione ufficiale del Team Spiller, il nuovo quartetto...

Leggi anche: Nasce il Team Spiller: il curling italiano riparte verso le Olimpiadi 2030

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: E' finita l'era del Team Retornaz: dalle imprese negli Slam alle medaglie tra Europei e Mondiali, che favola; Curling l’Italia presenta la nuova squadra | nasce il Team Spiller due fratelli gemelli con due veterani; Curling il Team Retornaz si scioglie | si chiude una pagina per l’Italia quale sarà il futuro?.

team spiller curling annunciato il teamCurling, l’Italia presenta la nuova squadra: nasce il Team Spiller, due fratelli gemelli con due veteraniL'Italia del curling ha un nuovo volto ben definito: è nato il Team Spiller, la formazione che con buona probabilità rappresenterà il Bel Paese nei ... oasport.it

team spiller curling annunciato il teamCurling, il Team Retornaz si scioglie: si chiude una pagina per l’Italia, quale sarà il futuro?Il Team Retornaz si è ufficialmente sciolto e un ciclo importante per il curling italiano si chiude definitivamente. Lo skip Joel Retornaz, rimasto alla ... oasport.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.