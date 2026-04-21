Nasce il Team Spiller | il curling italiano riparte verso le Olimpiadi 2030

Il curling italiano si prepara a una nuova fase con la creazione del Team Spiller, formato dal giovane atleta Stefano Spiller. La scelta arriva dopo la fine del team Retornaz e l’uscita dello skip Joel Retornaz. La squadra si impegna a portare avanti il percorso verso le Olimpiadi del 2030. La formazione si presenta come una novità nel panorama nazionale, puntando su giovani talenti.

Il curling italiano volta pagina. Con lo scioglimento del Team Retornaz e il ritiro dello storico skip Joel Retornaz, la Nazionale maschile si presenta ai nastri di partenza del nuovo quadriennio olimpico con una formazione rinnovata: il Team Spiller, chiamato a raccogliere un’eredità pesante e a guidare l’Italia verso le Olimpiadi invernali 2030 sulle Alpi francesi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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