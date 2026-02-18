Foibe e memoria scontro tra sindacati Ugl replica alla Cgil | Assurdo definire revisionista chi ricorda i martiri

L’Ugl si è scagliata contro la Cgil, accusandola di aver definito revisionista chi ricorda le vittime delle foibe, dopo che le celebrazioni del Giorno del Ricordo hanno scatenato un acceso dibattito. La discussione si è acceso quando alcuni studenti di Azione Studentesca hanno allestito manifestazioni davanti alle scuole, attirando le critiche dei sindacati più grandi. L’Ugl ha risposto duramente, sostenendo che è assurdo etichettare come revisionista chi si impegna a mantenere viva la memoria dei martiri. Nel frattempo, gli scontri tra le sigle sindacali sono aumentati, alimentando un

Il segretario Filippo Lo Giudice interviene dopo le critiche mosse da Cgil e Rete degli Studenti Medi ai presidi di Azione Studentesca: "Negare quei fatti o definirli strumentali è un insulto alla verità" Non si placano le polemiche a margine delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo. Il terreno di scontro riguarda le iniziative di commemorazione svolte davanti agli istituti scolastici da Azione Studentesca, che nei giorni scorsi sono state contestate dalla Cgil e dalla Rete degli Studenti Medi. “Troviamo assurde e da rigettare al mittente le accuse che Cgil e Rete degli studenti medi hanno rivolto ad Azione Studentesca che qualche giorno fa ha ricordato fuori dalle scuole e nei luoghi simbolo delle proprie città la tragedia delle foibe e il sacrificio di migliaia di italiani, che per la sola colpa di essere tali furono costretti a lasciare la propria terra e le proprio e case, o assassinati gettati in cavità carsiche - scrive in una nota Filippo Lo Giudice, segretario territoriale di Ugl Romagna -.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Roma ricorda i Martiri delle Foibe: Gualtieri depone una corona d’allora a piazza VeneziaRoma ricorda i Martiri delle Foibe.

Martiri delle Foibe, Baccini “Mai dimenticare, la memoria parli alle nuove generazioni”Oggi a Fiumicino il sindaco Mario Baccini ha ricordato le vittime delle foibe e l’esodo forzato del 1947.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.