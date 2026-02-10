Oggi l’Italia ricorda i martiri delle Foibe. Meloni sottolinea come sia fondamentale non dimenticare una pagina dura della nostra storia. La giornata serve a mantenere vivo il ricordo di quanto accadde in quegli anni, quando silenzio e indifferenza coprirono le sofferenze di tante persone. La presidente del Consiglio invita tutti a riflettere sul passato per capire meglio il presente.

Roma, 10 febbraio 2026 – “Una giornata che chiama l'Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un'imperdonabile congiura del silenzio, dell'oblio e dell'indifferenza”. È iniziato con questo messaggio sui social della premier Giorgia Meloni la giornata dedicata agli eccidi delle Foibe, in cui 20mila italiani furono assassinati dai partigiani della ex Jugoslavia, fine della Seconda guerra mondiale. Il Giorno del Ricordo è celebrato oggi con una cerimonia a Montecitorio alla presenza delle più alte cariche dello Stato, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giorno del Ricordo, l’Italia commemora i martiri delle Foibe. Meloni: “Memoria di una pagina dolorosa della nostra storia”

La Regione Emilia Romagna ha celebrato oggi la Giornata delle Foibe, ricordando una delle pagine più oscure della nostra storia.

Il 48° anniversario della strage di Acca Larenzia ci invita a ricordare un episodio doloroso della nostra storia.

