Trent' anni dell' associazione Afmf | un regalo da 27mila euro alla Gastroenterologia del Morgagni-Pierantoni

L’Associazione forlivese per le malattie del fegato celebra i 30 anni di attività e, in occasione di questa ricorrenza, ha donato 27 mila euro all’Unità operativa di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. La somma è stata destinata all’acquisto di un nuovo strumento per l’ospedale, diretto da Carlo Fabbri.

Un ecografo portatile di ultima generazione che garantirà ai pazienti degenti un iter diagnostico-terapeutico ancora più snello e puntuale, direttamente al letto del malato Grazie alla donazione dell'Afmf, l'Associazione forlivese per le malattie del fegato, l'Unità operativa di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, diretta da Carlo Fabbri, si arricchisce di un nuovo strumento. Un ecografo portatile di ultima generazione che garantirà ai pazienti degenti un iter diagnostico-terapeutico ancora più snello e puntuale, direttamente al letto del malato. "La sonda ecografica - spiega il dottor Fabbri – al pari della nostra mano, sta diventando strumento integrante nell'esame obiettivo del singolo paziente.