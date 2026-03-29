Impresa della Gemini contro Brindisi | al Taliercio vince 86-70

Nell’anticipo della 33ª giornata di serie A2, la Gemini Mestre ha battuto la Valtur Brindisi con il punteggio di 86-70 al Taliercio. La partita si è svolta sabato sera, con la squadra ospite che ha concluso la gara con un vantaggio di 16 punti. La vittoria si aggiunge ai risultati di questa fase del campionato, senza ulteriori dettagli sui marcatori o sui momenti salienti dell’incontro.

Grande vittoria della Gemini Mestre al Taliercio contro la Valtur Brindisi, nell’anticipo del sabato sera della 33ª giornata di serie A2, con il risultato di 86-70. Una partita dominata dai grifoni, capaci di toccare anche un vantaggio di +22 nel terzo quarto. In apertura di partita, entrambe le squadre si prendono tiri abbastanza aperti ma che non concludono la traiettoria sul fondo della retina, dando vita a un primo quarto a basso punteggio sul 14-11. Mestre firma il primo break del match al primo minuto del secondo periodo con un 5-0 che la porta a +8. La reazione brindisina arriva con il duo Francis-Miani nei due minuti successivi per un contro break di 0-10 (19-21 al 14’). 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Impresa della Gemini contro Brindisi: al Taliercio vince 86-70 Articoli correlati Valtur Brindisi, brutto ko esterno: sconfitta a Mestre con il punteggio di 86-70Anticipo del sabato sera della trentaquattresima giornata di Serie A2 amaro per i ragazzi di coach Bucchi: padroni di casa capaci di toccare anche un... Basket, Venezia vince ancora in EuroCup e supera al Taliercio il ClujTerza vittoria consecutiva per la Reyer Venezia in EuroCup e questo è un successo fondamentale per la squadra italiana perchè batte i rumeni del Cluj... Approfondimenti e contenuti su Impresa della Gemini Discussioni sull' argomento Gemini sul Dark Web: strumento di difesa o nuova frontiera del controllo?; Strada comunale Vrachi di Lizzu - San Giovanni Gemini; Google sta lavorando ad una versione dell'app Gemini per macOS; Le migliori alternative a ChatGpt? Ecco la guida per scegliere il chatbot AI giusto. Le ultime sul viaggio estremo del 28enne da San Gemini. Dall'Amazzonia alle Ande, dopo la "ruta de la Muerte" l'impresa di Lorenzo Barone si avvicina al traguardo Leggi l'articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook