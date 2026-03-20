Bologna cuore infinito quarti di nobiltà Impresa da brividi | Roma ko ai supplementari

Bologna ha battuto Roma ai supplementari in una partita emozionante dei quarti di nobiltà, lasciando il pubblico senza fiato. La gara si è conclusa con una vittoria che ha premiato la squadra di casa, dopo una sfida intensa e combattuta. L’incontro ha visto entrambe le formazioni impegnarsi fino all’ultimo minuto, regalando ai tifosi un risultato inaspettato.

dall’inviato Gianmarco Marchini Già un derby europeo tra due italiane era uno scontro doloroso, quasi sanguinante per la salute del nostro calcio. Ma questo Roma-Bologna ha davvero esagerato con le emozioni. Il duello fratricida si consuma in coda ai supplementari, con il 4-3 segnato da Cambiaghi al minuto centoundici che chiude una sfida infinita, impensabile, semplicemente epica. Ai quarti di finale ci va il Bologna di Vincenzo Italiano che sfiderà l’Aston Villa di mr. Europa League, Unai Emery (9 e 16 aprile). A Gian Piero Gasperini, invece, restano le briciole di un campionato che vede i giallorossi a meno tre dal quarto posto che vale la Champions e, a questo punto, una stagione intera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna cuore infinito, quarti di nobiltà. Impresa da brividi: Roma ko ai supplementari Articoli correlati Il Bologna ai quarti di Europa League, Roma ko ai supplementariSplendida partita all'Olimpico: 3-3 al 90°, poi ai supplementari decide la rete di Cambiaghi ROMA - Sette gol, spettacolo e bel calcio. Roma-Bologna 3-4 ai supplementari, i rossoblu passano ai quarti di Europa LeagueIl Bologna batte 4-3 ai tempi supplementari la Roma all’Olimpico e si qualifica per i quarti di finale di Europa League, dove affronterà l’Aston... Una raccolta di contenuti su Bologna cuore infinito quarti di... Bologna cuore infinito, quarti di nobiltà. Impresa da brividi: Roma ko ai supplementariEuropa League, i rossoblù si regalano l’Aston Villa dopo un derby epico all’Olimpico: decide Cambiaghi, inutile la rimonta giallorossa ... sport.quotidiano.net Italiano incredulo: Impresa Bologna, pronta la festa. Saremo sfavoriti anche ai quartiIl tecnico rossoblù ha commentato l'impresa dei suoi al termine della straordinaria gara andata in scena allo Stadio Olimpico ... tuttosport.com