Alla Reggia la mostra Poesia Visiva dedicata a Stelio Maria Martini

Da casertanews.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Reggia di Caserta sono state aperte le sale Maria Amalia e Maria Carolina dell’Archivio Storico di Stato per ospitare la mostra “Poesia Visiva”. L’evento è dedicato a Stelio Maria Martini e presenta opere di diversa natura artistica. La mostra rappresenta un momento importante per il palazzo, attirando visitatori interessati all’arte e alla cultura.

Nelle sale Maria Amalia e Maria Carolina dell’Archivio Storico di Stato presso la Reggia di Caserta è stata inaugurata la mostra “Poesia Visiva”, un evento artistico di grande intensità culturale e simbolica. La mostra nasce da una sinergia rara, quasi sorprendente, tra tre personalità fuori dagli schemi: Lello Agretti, promotore del progetto, la direttrice dell’Archivio Storico Fortunata Manzi, e il critico d’arte Giorgio Agnisola. In un momento storico complesso come quello che stiamo vivendo, riuscire a riunire tanti artisti in un’unica visione creativa non era affatto scontato. Eppure proprio da questo incontro è nata una iniziativa capace di trasformarsi in qualcosa di più di una semplice esposizione: quasi un’unica grande opera collettiva. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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