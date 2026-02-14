Inaugurata questa mattina alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli la mostra La Minerva di Arezzo

Oggi, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha aperto ufficialmente la mostra “La Minerva di Arezzo” al Museo Archeologico Nazionale di Arezzo, dopo mesi di preparativi e allestimenti. La presenza del Ministro ha attirato numerosi visitatori, tra cui studenti e appassionati di archeologia, che hanno potuto ammirare in anteprima alcuni reperti mai esposti prima. La mostra mette in mostra una statua in bronzo, rinvenuta recentemente durante scavi nelle campagne aretine, che rappresenta una delle rappresentazioni più antiche della dea Minerva trovate in Italia.

Arezzo, 14 febbraio 2026 – É stata inaugurata questa mattina, alla presenza del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, al Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” di Arezzo, la mostra “ La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata”, Insieme con il Ministro Giuli era presente il Sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli; il Capo Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio culturale, Alfonsina Russo; il Direttore generale Piano Olivetti per la cultura, Stefano Lanna; la Direttrice regionale Musei nazionali della Toscana, Carlotta Paola Brovadan e il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, Daniele Federico Maras. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inaugurata questa mattina, alla presenza del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, la mostra “La Minerva di Arezzo” La Minerva torna ad Arezzo, il ministro Giuli inaugura mostra Il ministro Giuli ha aperto una mostra a Arezzo, portando di nuovo in città la famosa statua di Minerva. Ecco la Minerva. Il ministro Giuli aprirà la mostra Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha deciso di aprire personalmente la mostra “La Minerva di Arezzo” al Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate”. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Orbetello, inaugurato questa mattina il nuovo Centro di raccolta; Cultura: inaugurata la mostra di Gabriella Pampana Quando la luce incontra il colore; Centro Europe Direct - inaugurata a Palazzo Ducale la sede di Lucca, nuovo punto di riferimento per cittadini, imprese ed enti locali | Sito istituzionale della Provincia di Lucca; Inaugurata questa mattina in Piazza San Matteo dall’Arcivescovo di Genova, mons. Marco Tasca, Quasi Casa. Inaugurata questa mattina, alla presenza del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, la mostra La Minerva di ArezzoÈ una giornata di grande gioia perché abbiamo mantenuto una promessa fatta alla comunità di Arezzo, alla sua Giunta e alla sua popolazione ... lanazione.it Inaugurata al Private Banking della Cassa la mostra sul Carnevale alla presenza del presidente Antonio Patuelli e dell’arcivescovo Lorenzo GhizzoniÈ stata inaugurata questa mattina, nei locali del Private Banking della Cassa di Ravenna in piazza del Popolo (ex Bubani), la mostra Carnevale dei Ragazzi – Città di Ravenna 2026, alla presenza dell ... ravennawebtv.it Con il ministro della Cultura Alessandro Giuli Un momento di confronto su cultura, patrimonio e valorizzazione del territorio elementi fondamentali per lo sviluppo e l’identità del nostro Piemonte facebook