Pallavolo Chiantibanca campione Fipav Etruria

La Chiantibanca Cus Siena Under 18 Nera ha vinto il titolo di campione territoriale Fipav Etruria, dopo aver battuto la squadra avversaria in finale. La vittoria nasce dalla forte determinazione delle ragazze e da un’ottima organizzazione in campo, che hanno permesso di dominare l’incontro. La vittoria si è concretizzata in un match molto combattuto, giocato davanti a un pubblico numeroso e appassionato.

La Chiantibanca Cus Siena Under 18 Nera si è laureata campionessa territoriale Fipav Etruria, confermando ancora una volta il proprio valore nel panorama della pallavolo giovanile toscana e scrivendo un'altra pagina importante di storia. Il cammino verso il titolo è iniziato in regular season, con le ragazze di coach Matteo Castagnini che hanno chiuso al primo posto, da protagoniste, il proprio girone, perdendo soltanto la gara inaugurale, lasciando per strada complessivamente appena 5 set, dato che certifica la solidità tecnica, mentale e caratteriale del gruppo. Nei playoff il livello si è alzato, ma le bianconere hanno risposto con un percorso netto.