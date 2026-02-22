Tennis | il titolo toscano indoor veterani Scandicci e Firenze da applausi Che spettacolo al Ct Etruria

Un'edizione bella e con tanti tabelloni, ben 14, per oltre 140 giocatori senior toscani che si sono sfidati al Ct Etruria Prato per conquistare il titolo toscano indoor veterani. Tante conferme, ma anche nuovi vincitori. Superati nelle rispettive finali di categoria tre giocatori del Ct Scandicci: Gianluca Drudi, Luca Gelli e Alessandro Nardoni; cadono in finale anche Alberto Rostagno del Tc Fiesole e Gherardo Maccolini del San Marco Vecchio. Risultati delle finali dei singolari. Over 45: Jacopo Gori (Ct Coiano) batte Luca Moschini (Tennistica Montalese) 1-6 6-3 10-5. Over 50: Simone Allagosta (Tc Prato) batte Gherardo Maccolini (Tennis San Marco Vecchio) 5-7 6-3 10-5.