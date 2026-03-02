Volano petrolio e gas +25% | a rischio un quinto dell’export L’impatto su benzina e bollette diesel ai massimi da un anno

Il prezzo del petrolio e del gas è aumentato del 25 per cento, mettendo a rischio circa un quinto dell’export europeo. Nel frattempo, i prezzi di benzina e diesel sono saliti ai livelli più alti da un anno, influenzando anche le bollette e i costi industriali. Le preoccupazioni sull’impatto di questi rincari si concentrano su diversi settori, con analisi di esperti che evidenziano possibili ripercussioni economiche.

Arriva lo choc petrolifero e del gas sui mercati dell’energia. La tempesta innescata dagli attacchi di Usa e Israele all’Iran (e le risposta a suon di missili del regime di Teheran) ha provocato un balzo sui mercati internazionali dell’energia e delle materie prime: il petrolio ha fatto registrare un’impennata del 9%, Per quanto riguarda il petrolio, le quotazioni di Wti, il petrolio standard per il mercato americano, e del Brent del Mare del Nord hanno fatto registrare aumenti in apertura dei mercati tra l’8 e il 9%, con il barile di petrolio che lambisce gli 80 dollari. Ma il balzo più netto è quello del gas: ad Amsterdam le quotazioni dell'indice Ttf in avvio salgono del 25% a 39,85 euro al megawattora, ai massimi da febbraio 2025. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it

Benzina, diesel e gas: la stangata è servita. Schizzano i prezzi dopo l’attacco all’Iran, petrolio verso i 100 dollari al barile. Torna l’incubo bolletteIl conto della guerra in Medio Oriente arriva direttamente nelle tasche degli italiani.

Caro carburanti, ancora una brutta sorpresa alla pompa: la benzina sale a 1,662 euro e il diesel vola vicino ai massimi dell’ultimo anno, autostrade oltre i 2 euro al servitoNuovi rialzi sui carburanti: benzina self a 1,662 euro e diesel verso i massimi annui.

