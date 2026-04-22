Crotone turista picchiato e ridotto in coma | aggressore arrestato per tentato omicidio

A Crotone, un giovane turista è stato aggredito nel 2022 e attualmente si trova in coma. L’aggressore è stato arrestato e si trova in custodia con l’accusa di tentato omicidio. La polizia ha identificato e fermato l'uomo che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe colpito la vittima durante un episodio di violenza. La vicenda resta sotto i riflettori delle autorità per ulteriori sviluppi.

È stato eseguito un arresto a Crotone per tentato omicidio in concorso, a seguito di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro. Il provvedimento riguarda un soggetto condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per la violenta aggressione avvenuta nell’agosto 2022 ai danni di un giovane turista, che da allora versa in stato comatoso. Le indagini e l’arresto Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è il risultato di un’attività investigativa condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Crotone. Le indagini sono partite dopo la feroce aggressione avvenuta nell’estate 2022, quando un giovane in vacanza nel centro cittadino è stato brutalmente colpito, riportando lesioni gravissime che lo hanno lasciato in coma.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Crotone, turista picchiato e ridotto in coma: aggressore arrestato per tentato omicidio Notizie correlate Leggi anche: Accoltella un 19enne a CityLife e scappa: baby aggressore arrestato per tentato omicidio Crotone, in carcere l’aggressore del turista: condanna definitivaUn uomo è stato condotto in carcere a Crotone nel pomeriggio di questo mercoledì 22 aprile 2026, dopo che la Procura Generale della presso la Corte...