Un uomo è stato portato in carcere a Crotone nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile 2026, in seguito a un provvedimento della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro. La decisione deriva da una condanna definitiva emessa nei suoi confronti per aver aggredito un turista. La notizia è stata confermata ufficialmente dalle autorità giudiziarie locali.

Un uomo è stato condotto in carcere a Crotone nel pomeriggio di questo mercoledì 22 aprile 2026, dopo che la Procura Generale della presso la Corte d’Appello di Catanzaro ha disposto la sua carcerazione. Il provvedimento mette fine al percorso giudiziario per il responsabile di un violento attacco avvenuto nell’agosto del 2022, quando un giovane turista fu aggredito brutalmente, finendo in uno stato di coma da cui non si è ancora ripreso. La sentenza stabilisce una condanna definitiva di 5 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di tentato omicidio commesso in concorso. L’esecuzione dell’ordine è stata gestita dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Crotone, i quali avevano ricostruito la dinamica del ferimento subito dal ragazzo durante la sua vacanza nel centro crotonese quasi quattro anni fa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone, in carcere l’aggressore del turista: condanna definitiva

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