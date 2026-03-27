Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato giovedì mattina con l'accusa di tentato omicidio. Il minorenne è sospettato di aver accoltellato un 19enne a CityLife lo scorso 28 dicembre, evento che ha portato l’uomo in gravi condizioni. Dopo il fatto, il giovane aveva proseguito la sua vita senza essere rintracciato per circa tre mesi, fino all’arresto odierno.

Ha appena 17 anni. E per tre mesi ha continuato a vivere come se nulla fosse. È finita nella mattinata di giovedì la fuga di uno dei presunti aggressori che, lo scorso 28 dicembre, avevano ridotto in fin di vita un ragazzo di 19 anni in zona CityLife, a Milano. I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Milano Porta Magenta hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale per i minorenni, nei confronti del giovane accusato di tentato omicidio aggravato in concorso e rissa. Il giovane, sanguinante e in condizioni critiche, era riuscito a riferire di aver avuto una violenta discussione in piazzale Arduino per motivi banali, culminata con una coltellata sferrata da un ragazzo poi dileguatosi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Accoltella un 19enne a CityLife e scappa: baby aggressore arrestato per tentato omicidio

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