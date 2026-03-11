È stata confermata la condanna a dieci anni di carcere per l’ex sindaco e vicesindaco di Neviano, Antonio Megha, nel processo per scambio elettorale politico-mafioso. La sentenza è diventata definitiva e, di conseguenza, Megha dovrà tornare in carcere. La decisione chiude ufficialmente il procedimento legale avviato contro di lui.

Diventa definitiva la condanna a 10 anni di reclusione per l’ex sindaco e vicesindaco di Neviano Antonio Megha nel processo per scambio elettorale politico-mafioso legato ai presunti rapporti con il clan Coluccia. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza pronunciata in appello dalla Corte d’Appello di Lecce, rendendo irrevocabile la decisione nei confronti dell’ex amministratore.A questo punto Megha dovrà essere condotto in carcere non appena sarà emesso ed eseguito l’ordine di carcerazione. L’ex politico era difeso dall’avvocato Giuseppe Corleto. La sentenza di secondo grado, pronunciata dalla Corte d’Appello di Lecce (presidente Teresa Liuni, a latere Adriana Almiento e Francesco Ottaviano), aveva confermato la responsabilità di Megha. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Mafia e politica, definitiva la condanna a 10 anni per Megha: tornerà in carcere

Articoli correlati

Maltrattamenti, spaccio e lesioni: 71enne in carcere dopo la condanna definitivaNella tarda mattinata di ieri, sabato 17 gennaio 2026, i carabinieri della Stazione di Caserta, impegnati nell’esecuzione dei provvedimenti...

Estorsioni, rapine e armi: scatta il carcere dopo la condanna definitivaOrdine di carcerazione eseguito nella mattinata di ieri, 26 gennaio 2026, dai Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa, che hanno tratto in...

Altri aggiornamenti su Mafia e politica definitiva la condanna...

Temi più discussi: Mafia e politica, definitiva la condanna a 10 anni per Megha: tornerà in carcere; Il delitto Mattarella e il disordine internazionale; La regina è di nuovo vergine; Blitz contro la mafia, direttore del Policlinico di Messina indagato per concorso esterno.

Mafia e politica, definitiva la condanna a 10 anni per Megha: tornerà in carcereDiventa definitiva la condanna a 10 anni di reclusione per l’ex sindaco e vicesindaco di Neviano Antonio Megha nel processo per scambio ... msn.com

Mafia: marcia Bagheria-Casteldaccia, Noi contro a voce altaQuella che un tempo era la via di fuga dei killer e’ oggi a Bagheria, alle porte di Palermo, il simbolo definitivo del riscatto di un intero territorio: si e’ conclusa in una bella ... laspia.it

Appalti e mafia, Vetro e Teresi si avvalgono della facoltà di non rispondere #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

“La Mafia se Sienta a la Mesa” la catena aragonese costretta al rebranding x.com