Dopo la condanna definitiva va in carcere Emanuele Bonafede il vivandiere del boss Matteo Messina Denaro

Emanuele Bonafede finisce in cella dopo la condanna definitiva. È il marito di una delle amanti di Matteo Messina Denaro, il boss di Castelvetrano arrestato a gennaio e morto a settembre. Bonafede, che era stato condannato, ora si trova dietro le sbarre. La sua vicenda si collega direttamente alla lunga latitanza di Messina Denaro, che ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso per anni.

Dopo la condanna definitiva va in carcere Emanuele Bonafede, marito di una delle amanti di Matteo Messina Denaro, il boss di Castelvetrano arrestato dopo 30 anni di latitanza il 16 gennaio 2023 e morto nel settembre dello stesso anno. I carabinieri della stazione di Campobello di Mazara hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione, emesso dall'Ufficio Esecuzioni penali della procura presso la Corte di Appello di Palermo, nei confronti del castelvetranese 53enne, in atto sottoposto agli arresti domiciliari dal marzo 2023, per una condanna in secondo grado a 4 anni e 4 mesi. Bonafede faceva da vivandiere e nella sua abitazione di Campobello di Mazara il superlatitante era spesso ospite, specialmente durante il periodo del Covid.🔗 Leggi su Palermotoday.it

In sede di appello, la Procura generale ha richiesto una condanna più severa per Giovanni Luppino, l'autista di Matteo Messina Denaro.

La Cassazione annulla la condanna d'appello a Lorena Lanceri, amante di Matteo Messina Denaro Rinvio a Palermo per decidere se fu concorso esterno o favoreggiamento; resta definitiva la condanna del marito della donna Emanuele Bonafede Leggi l’arti - facebook.com facebook