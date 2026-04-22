A Gedda si intensifica la collaborazione tra Italia e Arabia Saudita, in un momento di crescente tensione nella regione legata alle dispute con l’Iran. Il ministro della Difesa italiano ha incontrato i rappresentanti sauditi per discutere di supporto bilaterale e di iniziative diplomatiche volte a contenere l’escalation tra i Paesi coinvolti. La visita si inserisce in una serie di incontri mirati a rafforzare i rapporti tra i due paesi nel quadro delle attuali tensioni regionali.

A Gedda si rafforza l’asse tra Italia e Arabia Saudita nel pieno della crisi regionale segnata dalle tensioni con Teheran. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha incontrato il collega saudita, il principe Khalid bin Salman bin Abdulaziz, esprimendo la solidarietà del governo italiano per le sofferenze della popolazione e per i danni alle infrastrutture critiche causati dagli attacchi attribuiti all’Iran. Al centro del colloquio, il contributo offerto dall’Italia a sostegno di Riad durante la crisi, con particolare riferimento all’assistenza militare difensiva, e un confronto sulle prospettive del conflitto. Crosetto ha evidenziato l’importanza degli sforzi diplomatici in corso, sottolineando l’impegno saudita nel contenere una possibile escalation e nel sostenere il cessate il fuoco, oltre ai negoziati tra Stati Uniti e Iran.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Crosetto a Gedda: sostegno italiano a Riad e spinta diplomatica per evitare l’escalation con l’Iran

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