Iran Meloni | Confronto con Macron Merz e Starmer per evitare un' ulteriore escalation

Giorgia Meloni ha annunciato di aver avviato un confronto con i leader di Francia, Germania e Regno Unito. Lo ha fatto tramite un videomessaggio, sottolineando l’intenzione di prevenire ulteriori escalation nel Medio Oriente e promuovere la stabilità internazionale. La premier italiana ha specificato di aver parlato con Macron, Merz e Starmer, senza entrare in dettagli sulle discussioni.

Giorgia Meloni, in un videomessaggio, ha fatto sapere di aver intrapreso un confronto stretto con Francia, Germania e Regno Unito con l’obiettivo di evitare un’ulteriore escalation in Medio Oriente e contribuire alla stabilità internazionale. La premier, inoltre, ha fatto il punto sulla crisi energetica scatenata dalla guerra: in particolare “sulla benzina stiamo valutando di attivare il meccanismo delle cosiddette accise mobili nel caso in cui i prezzi aumentassero in modo stabile”, ha affermato. La presidente del Consiglio, ancora una volta, ha ribadito che “l’Italia non è parte del conflitto e non intende diventarne parte”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

