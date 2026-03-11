In una dichiarazione recente, un rappresentante di Roma ha affermato che Italia, Oman e Qatar hanno cercato di evitare un'escalation nella crisi Iranica. Si evidenzia inoltre che gli Stati Uniti e Israele hanno condotto interventi unilaterali fuori dal diritto internazionale. La posizione italiana si inserisce in un quadro di tentativi di disinnescare la tensione nella regione.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 “Si moltiplicano gli interventi unilaterali condotti fuori dal diritto internazionale, lì dobbiamo collocare l'intervento di Usa e Israele. Voglio dirlo a scanso di equivoci, un attacco al quale l'Italia non prende parte e non intende prendere parte”, ha sottolineato la premier, aggiungendo che quella in Iran è “un'escalation militare che l'Italia si è invece impegnata nei mesi scorsi a evitare insieme a nazioni come l'Oman e il Qatar. Ricordo che per due volte abbiamo ospitato a Roma i negoziati sul nucleare e che dall'inizio abbiamo sostenuto ogni sforzo di facilitazione che veniva condotto. A lungo abbiamo anche tenuto aperto un canale di comunicazione con Teheran, sottolineando l'urgenza di un accordo che assicurasse il carattere esclusivamente civile del programma nucleare iraniano”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crisi Iran, Meloni: Italia con Oman e Qatar ha cercato di evitare escalation

