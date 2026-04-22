Crolli nel cuore antico | si sbriciola una palazzina disabitata a Santa Croce

Nella notte, nel rione di Santa Croce ad Agrigento, si è verificato il crollo di una parte di una palazzina disabitata in via Alletto. Il rumore improvviso ha attirato l’attenzione dei residenti, che hanno riferito di aver sentito un forte suono provenire dall’edificio. Nessuno è rimasto coinvolto o ferito, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Un rumore improvviso ha scosso nella notte il rione di Santa Croce ad Agrigento. Una porzione di un immobile disabitato è crollata in via Alletto, provocando allarme tra i pochi residenti della zona. La palazzina versava da anni in pessime condizioni strutturali ed era già parzialmente collassata.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Crolla palazzina disabitata a Licata, si cerca un uomoUna palazzina di tre piani, in via Soldato d’Andrea a Licata (Agrigento), ufficialmente disabitata perché pericolante, è crollata. Palazzina "divorata" dall'erosione costiera si sbriciola alla Playa, ricerche in corso di un dispersoIl boato e poi il nulla: crolla palazzina di tre piani alla Playa, si scava tra le macerieIl crollo della palazzina alla Playa, il sindaco: “Due...