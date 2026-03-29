crolla palazzina disabitata a licata si cerca un uomo

Una palazzina di tre piani situata in via Soldato d’Andrea a Licata è crollata. La struttura, dichiarata disabitata e considerata pericolante, è venuta giù improvvisamente. Attualmente sono in corso le operazioni di verifica da parte delle autorità per accertare eventuali presenze all’interno e la dinamica del cedimento. Non si registrano feriti o altre persone coinvolte.

Una palazzina di tre piani, in via Soldato d’Andrea a Licata (Agrigento), ufficialmente disabitata perché pericolante, è crollata. La costruzione era transennata poiché a rischio crolli ma a quanto pare veniva a volte abitata da senza casa o immigrati irregolari. «L'allarme è stato lanciato al 112 da un extracomunitario. L’uomo ha detto che erano in tre in quella palazzina. Lui e un altro, sono riusciti a scappare. Il terzo uomo non si sa dove sia», dice il sindaco di Licata Angelo Balsamo. I soccorritori e le forze dell’ordine non hanno trovato sul posto chi ha fatto la segnalazione al 112. Tutte le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e quelle del distaccamento di Licata, anche con i mezzi speciali, sono nella zona del crollo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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