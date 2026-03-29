Palazzina divorata dall' erosione costiera si sbriciola alla Playa ricerche in corso di un disperso

Una palazzina di tre piani situata sulla spiaggia alla Playa è crollata a seguito dell’erosione costiera. Sul posto sono in corso le operazioni di ricerca di una persona dispersa tra le macerie, mentre il sindaco ha riferito che due uomini sono riusciti a scappare, mentre un terzo non è ancora stato rintracciato. L’incidente ha provocato un boato prima del crollo.