Palazzina divorata dall' erosione costiera si sbriciola alla Playa ricerche in corso di un disperso
Una palazzina di tre piani situata sulla spiaggia alla Playa è crollata a seguito dell’erosione costiera. Sul posto sono in corso le operazioni di ricerca di una persona dispersa tra le macerie, mentre il sindaco ha riferito che due uomini sono riusciti a scappare, mentre un terzo non è ancora stato rintracciato. L’incidente ha provocato un boato prima del crollo.
Il boato e poi il nulla: crolla palazzina di tre piani alla Playa, si scava tra le macerieIl crollo della palazzina alla Playa, il sindaco: “Due uomini sono scappati, un terzo non sappiamo dove sia. si scava a mani nude”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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Il boato e poi il nulla: crolla palazzina di tre piani alla Playa, si scava tra le macerieUna palazzina di tre piani, in via Soldato d'Andrea, in zona Playa a Licata, è crollata.