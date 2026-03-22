Un boato improvviso ha squarciato il silenzio di Piana del Sole, nel quadrante sud-ovest di Roma, lungo la Roma-Fiumicino. Intorno alle 13 una violenta esplosione, probabilmente causata da una bombola di gpl, ha provocato il crollo di una palazzina, coinvolgendo anche altre due villette vicine. Le strutture sono state gravemente danneggiate: pareti distrutte, detriti sparsi nell’area e diverse auto parcheggiate colpite dall’onda d’urto. L’esplosione ha scosso l’intero quartiere, generando panico tra i residenti. I feriti e i soccorsi. Il bilancio è di due feriti gravi, una coppia di anziani, Chiara e Michele Da Bari, rispettivamente di 84 e 86 anni, estratti dalle macerie dai vigili del fuoco e trasportati in ospedale in codice rosso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Esplosione a Roma, crolla una palazzina a Piana del Sole: due feriti gravi, settanta evacuati

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