Violenta botta nella strettoia auto impatta contro un rudere che crolla | strada chiusa

Una macchina ha sbandato nella strettoia e si è schiantata contro un vecchio rudere. Il colpo ha provocato il crollo di parte dell’edificio, bloccando la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza la zona. Nessuno sembra essersi fatto male in modo grave, ma la strada resterà chiusa fino a nuovi accertamenti.

La sindaca dopo l'incidente: "La strada è chiusa nel tratto dove è avvenuto il crollo. Usate prudenza" Un violento incidente si è verificato nella tarda serata di ieri, con un'auto che ha impattato una vecchia abitazione, provocandone un parziale crollo. Tutto è accaduti alle 23 a san Clemente, nella strettoia di via Ca' Bacchino. Qui una Jeep si è scontrata contro l'angolo di una casa disabitata da tempo. In seguito al violento urto, una porzione del rudere è crollata sul veicolo e nella strada circostante. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e Carabinieri. Fortunatamente l'automobilista è rimasto illeso.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Martedì 5 gennaio 2026, a Castro dei Volsci, un muro di contenimento è crollato in via San Rocco, causando la distruzione di quattro auto e la chiusura temporanea della strada.

