Stellantis Cassino la Regione incalza | Basta incertezze serve il piano industriale

La Regione chiede chiarezza su Stellantis di Cassino. Dopo settimane di incertezze, le istituzioni vogliono un piano industriale concreto per il futuro dello stabilimento. La preoccupazione cresce tra i lavoratori e le aziende della zona, mentre ancora non si hanno notizie precise sulle strategie di Stellantis. La tensione si fa sentire, e l’intera filiera automotive della provincia di Frosinone aspetta risposte chiare.

