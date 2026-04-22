Crisi occupazionale in Trentino | impennata di cassa integrazione

Nel primo trimestre del 2026, le richieste di cassa integrazione sono aumentate significativamente nelle province di Trento e Bolzano, evidenziando una situazione di crescente instabilità nel mercato del lavoro locale. I dati ufficiali segnalano un incremento netto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, indicando un periodo di difficoltà per le aziende e i lavoratori della zona. Questa crescita si inserisce in un quadro di crisi occupazionale più ampio che interessa la regione.

Le statistiche relative al primo trimestre del 2026 delineano un quadro di forte instabilità occupazionale nelle province di Trento e Bolzano, dove le richieste di cassa integrazione hanno subito una brusca impennata. Mentre il resto della nazione mostra segnali di una ripresa più marcata, il Trentino si trova ad affrontare una crescita preoccupante della domanda di ammortizzatori sociali, con l’Alto Adige che registra altrettanto pesanti difficoltà legate alla persistenza della crisi economica. Il peggioramento dei dati odierni, mercoledì 22 aprile 2026, rompe la tendenza positiva osservata nel corso del 2023, quando il mercato del lavoro sembrava aver trovato una via d’uscita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi occupazionale in Trentino: impennata di cassa integrazione Notizie correlate Cassa integrazione straordinaria, il 2026 parte con un’impennata. La Uil: “Serio campanello d’allarme”Milano, 20 aprile 2026 – Nel primo trimestre del 2026 esplode la cassa straordinaria in Lombardia con un aumento del 71,1%, passando da 7,4 milioni a... Leggi anche: Impennata della cassa integrazione: +10,45% nel 2025. E scatta l’allarme Lombardia, dove la Cig è cresciuta del 23,3% Una raccolta di contenuti Emergenza occupazione. Il tavolo in Regione. Un ’modello senese’ per prevenire le crisiIstituzioni, sindacati, Camera di commercio e associazioni di categoria Primo step per arrivare a un protocollo unitario di rilancio territoriale. msn.com Infermieri. E’ crisi occupazionale. L’allarme di Silvestro Lea a rischioLa presidente dell’Ipasvi all’ultimo Consiglio nazionale lancia la strategia per i prossimi mesi. Più iniziative verso le Regioni e superamento definitivo della primazia del medico. E’ finita la ... quotidianosanita.it