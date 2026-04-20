Cassa integrazione straordinaria il 2026 parte con un’impennata La Uil | Serio campanello d’allarme
Nel primo trimestre del 2026, le ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate in Lombardia sono aumentate del 71,1%, passando da 7,4 milioni a 12,7 milioni. La Uil ha commentato la crescita come un forte campanello d'allarme, evidenziando un incremento significativo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo aumento si registra in un contesto di difficoltà per molte aziende della regione.
Milano, 20 aprile 2026 – Nel primo trimestre del 2026 esplode la cassa straordinaria in Lombardia con un aumento del 71,1 %, passando da 7,4 milioni a 12,7 milioni di ore autorizzate. Il dato emerge da un rapporto Uil Lombardia e Uil Milano, secondo il quale comunque nel complesso le ore di cassa scendono del 4% rispetto allo stesso periodo del 2025, passando da 28,9 milioni a 27,8 milioni di ore. Campanello d’allarme. "Va evidenziato che la cassa straordinaria viene normalmente utilizzata nelle situazioni di crisi aziendale, riorganizzazione, riconversione produttiva: per questo la sua crescita in Lombardia rappresenta, un campanello d'allarme molto serio sullo stato di salute del sistema produttivo regionale ", afferma la Uil.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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