Impennata della cassa integrazione | +10,45% nel 2025 E scatta l’allarme Lombardia dove la Cig è cresciuta del 23,3%

Nel 2025, la richiesta di cassa integrazione in Italia cresce del 10,45% rispetto all’anno precedente. La Lombardia segna un aumento ancora più forte, con un rialzo del 23,3%. Sono quasi 560mila le richieste inviate all’Inps, un dato che fa scattare l’allarme tra le regioni più colpite. La situazione si fa più difficile per molte imprese, che devono affrontare un’ulteriore flessione del mercato e delle attività.

Esplode la cassa integrazione in Italia. Nel 2025 le aziende hanno infatti chiesto all’Inps un totale di 559.988.016 ore di Cig, con un aumento medio del 10,45% rispetto alle richieste arrivate nel 2024. A certificarlo, l’Osservatorio Inps sulla cassa integrazione, secondo il quale si è registrato un aumento del 58,18% per le richieste di cassa straordinaria (arrivate nell’anno a 261.838.532 ore) e un calo del 13,27% per le ore chieste per la cassa ordinaria (284.287.026 ore). E, se cala la cassa in deroga segna un -79,88% a 445.978 ore, aumentano le ore chieste per i fondi di solidarietà, +16,66% (13. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Nel terzo trimestre del 2025 in Lombardia, la produzione industriale è aumentata mentre si è registrata una diminuzione degli interventi di cassa integrazione.

