Una crisi in Medio Oriente sta influenzando i mercati globali, con il settore del caffè che si trova nel mirino delle ripercussioni. Dopo mesi di attese per una diminuzione dei prezzi del caffè verde, l’attenzione si sposta ora sugli sviluppi nella regione di Hormuz, che rischiano di prolungare l’instabilità economica. Le decisioni in questa zona saranno decisive nelle prossime settimane, con possibili conseguenze sui prezzi e sull’economia globale.

Roma, 22 aprile 2026 – “Eravamo pronti a festeggiare il primo calo concreto del costo del caffè verde, poi è arrivato Hormuz.”. Ecco l’ennesimo guaio per le aziende italiane. Cristina Scocchia è alla guida di Illy Caffè dal 2022. Anni complessi per tutti, soprattutto con chi ha a che fare con materie prime provenienti dall’altro capo del mondo. “Siamo riusciti però a mantenere una crescita a doppia cifra anche quest’anno”, spiega con orgoglio. Ma a che prezzo? Già, il prezzo. “Il caffè verde, la nostra materia prima, è oscillato tra i 100 e i 130 cent per libbra tra il 2015 e il 2021. Dal 2022 in poi, a causa degli eventi geopolitici, è iniziata un’impennata che lo ha portato fino a 400”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crisi in Medio Oriente, Scocchia (Illy Caffè): “Due mesi per risolvere o rischiamo la recessione”

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