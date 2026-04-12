La crisi dell’energia Giorgetti lancia l’allarme | Rischiamo la recessione

Un responsabile del settore energetico ha avvertito che, se il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz non riprenderà in modo stabile e significativo nelle prossime tre settimane, l’Unione Europea potrebbe affrontare una carenza diffusa di carburante per aerei. L’allarme si lega alla crisi dell’energia in corso, con il ministro che ha dichiarato che questa situazione rischia di portare a una recessione.

Tre settimane, poi se il transito attraverso lo Stretto di Hormuz non riprenderà in modo significativo e stabile, "la carenza sistemica di carburante per aerei è destinata a diventare una realtà per l’Ue". Mentre lo stallo nei colloqui Usa-Iran in corso a Islamabad rende incerte le tempistiche di ripristino della navigazione commerciale, l’allarme lanciato da Aci Europe impone la ricerca di soluzioni alternative. Ma per il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, l’orizzonte per l’Europa e, di conseguenza, per l’Italia, è più ampio. "Esagera la situazione per fare più pressione – spiega Di Palma commentando la lettera inviata da Aci Europe alla Commissione Ue –.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La crisi dell’energia. Giorgetti lancia l’allarme: "Rischiamo la recessione" Crisi energetica, l’allarme di Giorgetti: «Rischiamo la recessione». Il governo spinge per lo stop del Patto di stabilità Ue«Se la situazione continuerà così sul fronte dell’energia e degli oli combustibili, temo che la recessione arriverà». Caro energia, Cna Calabria lancia l’allarme: "Il rischio recessione è concreto"Il presidente Cugliari chiede un confronto urgente tra le Regioni per portare al Governo una posizione unitaria sull’emergenza energetica Il caro...