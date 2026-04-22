Crisi carburanti Salvini | Ue continua a dormire e ci blocca sugli aiuti
Il leader di un partito politico ha espresso preoccupazione per la posizione dell'Unione Europea riguardo ai supporti finanziari nel settore dei carburanti. Ha affermato che l'Europa non consente interventi adeguati e ha criticato la mancanza di azioni concrete in risposta alla crisi del settore. La dichiarazione è stata diffusa tramite un'agenzia di stampa, senza ulteriori dettagli sulle misure proposte o sulle eventuali reazioni degli altri attori coinvolti.
(Adnkronos) – "Sono molto preoccupato perché l'Europa continua a dormire e non ci permette di intervenire come dovremmo e come potremmo". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, parlando a proposito della crisi dei carburanti con i giornalisti a Firenze a margine dell'evento 'Italiainsieme. Turismo accessibile e territorio', promosso dal ministero per le Disabilità. "A Bruxelles continuano a far finta di niente, a questo punto penso anche in malafede. Temo che a Bruxelles qualcuno alla guida della Commissione europea sia in malafede, perché non accorgersi del rischio di bloccare l'Italia e l'Europa vuol dire vivere su Marte".🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Notizie correlate
Crisi dell’energia, in arrivo taglio delle tasse in bolletta e aiuti UeLa guerra in Iran ha innescato una nuova crisi nei prezzi dell’energia, dal petrolio al gas.
Difesa UE: Safe in crisi, il giusto ritorno bloccaLa questione della difesa europea si sta evolvendo verso una necessità di ridurre le ambizioni nazionali a favore di un’efficienza collettiva.
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: L'Ue: Col blocco di Hormuz conseguenze catastrofiche per i trasporti. Scorte di carburante condivise per salvare i voli estivi; Energia, al vaglio la sterilizzazione degli aumenti per carburanti e bollette; Salvini alza il pressing sull’Ue e riapre il fronte sul Patto di stabilità; Ue, giù le tasse sull'elettricità nel piano anti-crisi. Copertura extra su caro-carburanti e fertilizzanti.
Crisi carburanti, Salvini: Ue continua a dormire e ci blocca sugli aiutiNoi oggi abbiamo le associazioni degli autotrasportatori al ministero che chiedono un intervento. Noi i soldi li avremmo anche. Le norme europee oggi non ci permettono di intervenire, di aiutare ques ... adnkronos.com
Ue avverte: chiusura di Hormuz minaccia trasporti globali, pronte scorte condivise per garantire i voli estiviCarenza di carburante in Europa: quanto è concreto il rischio blocco trasporti Una possibile carenza di carburante, in particolare di jet fuel, minacc ... assodigitale.it
Variazione di bilancio, da Lega Vda proposta di pacchetto anti-crisi. Previsti sconto carburanti, garanzie per gli affitti e il prestito sociale d'onore #ANSA x.com
Variazione di bilancio, da Lega Vda proposta di pacchetto anti-crisi. Previsti sconto carburanti, garanzie per gli affitti e il prestito sociale d'onore #ANSA - facebook.com facebook