Crisi carburanti Salvini | Ue continua a dormire e ci blocca sugli aiuti

Il leader di un partito politico ha espresso preoccupazione per la posizione dell'Unione Europea riguardo ai supporti finanziari nel settore dei carburanti. Ha affermato che l'Europa non consente interventi adeguati e ha criticato la mancanza di azioni concrete in risposta alla crisi del settore. La dichiarazione è stata diffusa tramite un'agenzia di stampa, senza ulteriori dettagli sulle misure proposte o sulle eventuali reazioni degli altri attori coinvolti.

(Adnkronos) – "Sono molto preoccupato perché l'Europa continua a dormire e non ci permette di intervenire come dovremmo e come potremmo". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, parlando a proposito della crisi dei carburanti con i giornalisti a Firenze a margine dell'evento 'Italiainsieme. Turismo accessibile e territorio', promosso dal ministero per le Disabilità. "A Bruxelles continuano a far finta di niente, a questo punto penso anche in malafede. Temo che a Bruxelles qualcuno alla guida della Commissione europea sia in malafede, perché non accorgersi del rischio di bloccare l'Italia e l'Europa vuol dire vivere su Marte".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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