Crisi carburanti | il rischio blocchi che svuoterebbe i supermercati

Durante un evento a Firenze, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso preoccupazione per una possibile crisi dei carburanti che potrebbe portare a blocchi nei trasporti e a carenze nei supermercati. Ha criticato la Commissione europea, accusandola di agire con poca attenzione alla situazione reale, e ha sottolineato il rischio di interruzioni nella distribuzione di carburante che potrebbero avere ripercussioni sulla vita quotidiana.

Il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e i trasporti, Salvini, ha lanciato un duro monito durante un incontro tenutosi alla Stazione Leopolda di Firenze, accusando la Commissione europea di agire con malafede o di essere totalmente distante dalla realtà riguardo alla crisi dei carburanti. Il governo italiano si trova a gestire una pressione crescente che coinvolge direttamente il settore dell’autotrasporto e l’agricoltura, settori che rischiano il blocco totale a causa di vincoli normativi europei che impediscono interventi di sostegno economico diretti. L’impatto logistico tra scaffali vuoti e blocchi stradali. La questione della carenza di approvvigionamento di carburante non è solo una disputa burocratica, ma una minaccia concreta alla tenuta sociale del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi carburanti: il rischio blocchi che svuoterebbe i supermercati Notizie correlate Incendio a Melbourne: allerta carburanti e rischio crisi energeticaUn incendio di grandi proporzioni ha colpito la raffineria gestita da Viva Energy a Melbourne, scatenando l’allerta per la sicurezza energetica in... Crisi carburanti: rischio razionamento e nuove norme sulla velocitàIl mercato dei carburanti affronta una tempesta di instabilità globale che minaccia la continuità delle forniture in Europa, spingendo gli esperti a... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Caro carburante, dopo gli aerei a rischio anche i traghetti: cosa sappiamo; Non solo aerei: la crisi carburante mette a rischio anche i traghetti; Voli aerei a rischio in Europa: Carenza di jet fuel. Cosa succede ai carburanti a maggio; Traghetti, aumenti e cancellazioni: le tratte a rischio per la crisi dei carburanti. Carburante alle stelle, aerei a rischio. L’allarme dell'Ue: possibile carenza di jet fuel. Quali sono le compagnie a rischioLa guerra resta lontana dalle nostre città, ma entra dritta nei serbatoi degli aerei. E da lì, nei conti delle compagnie e nelle tasche ... notizie.tiscali.it Crisi Hormuz, la Iata: Tra 6 settimane rischio carenza carburante per aereiCon la guerra in Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz l'Unione europea si prepara a presentare misure per intervenire sulla crisi ... iltempo.it Crisi carburanti, Salvini: "Ue continua a dormire e ci blocca sugli aiuti". - facebook.com facebook Variazione di bilancio, da Lega Vda proposta di pacchetto anti-crisi. Previsti sconto carburanti, garanzie per gli affitti e il prestito sociale d'onore #ANSA x.com