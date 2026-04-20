Incendio a Melbourne | allerta carburanti e rischio crisi energetica

Un incendio di vaste dimensioni ha interessato la raffineria di carburanti gestita da Viva Energy a Melbourne, provocando un livello di allerta legato alla sicurezza energetica nel paese. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, che ha causato interruzioni nelle operazioni di raffinazione e ha sollevato preoccupazioni riguardo alla disponibilità di carburanti nel territorio. La dinamica dell’incendio e le conseguenze sul mercato sono ancora in fase di valutazione.

Un incendio di grandi proporzioni ha colpito la raffineria gestita da Viva Energy a Melbourne, scatenando l’allerta per la sicurezza energetica in tutta l’Australia. Il rogo, originatosi per una fuga di gas nella serata di mercoledì, ha interessato i settori produttivi dedicati alla benzina e ai carburanti per l’aviazione leggera, mettendo sotto pressione un impianto che garantisce il 10% della domanda nazionale e circa la metà di quella dello stato del Victoria. La risposta istituzionale e le criticità operative dell’impianto. Il primo ministro Albanese ha descritto l’accaduto come un evento verificatosi nel peggior momento possibile, tanto da decidere di rientrare anticipatamente dalla sua missione commerciale in Malesia per recarsi personalmente sul sito lo scorso venerdì.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio a Melbourne: allerta carburanti e rischio crisi energetica Notizie correlate Leggi anche: Hormuz, petrolio, crisi energetica e prezzi dei carburanti alle stelle: perché non ci sono buone notizie Australia in pericolo: tra crisi energetica e rischio stagflazioneIl vice governatore della Reserve Bank of Australia, Hauser, ha lanciato un allarme riguardo a uno scenario economico estremamente complesso...