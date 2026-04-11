Il settore dei carburanti si trova ad affrontare una crisi legata a instabilità nel mercato globale, che potrebbe compromettere le forniture in Europa. Le autorità stanno valutando nuove norme sulla velocità dei veicoli e si parla anche di possibili razionamenti, in risposta alle difficoltà nel rifornimento di carburante. La situazione resta sotto stretto monitoraggio da parte delle istituzioni e degli operatori del settore.

Il mercato dei carburanti affronta una tempesta di instabilità globale che minaccia la continuità delle forniture in Europa, spingendo gli esperti a ipotizzare misure drastiche come la riduzione della velocità sui mezzi stradali. La crisi energetica attuale, alimentata dalle tensioni geopolitiche e dai blocchi nelle rotte marittime fondamentali, mette a rischio la disponibilità di diesel e cherosene nei prossimi periodi. L’instabilità dello Stretto di Hormuz e il rischio per le riserve europee. Le dinamiche internazionali stanno portando i prezzi di benzina e diesel verso livelli alti e difficilmente prevedibili. Fatih Birol, alla guida dell’Agenzia Internazionale per l’Energia, ha evidenziato come l’attuale scenario sia caratterizzato da una crisi senza precedenti, superando per intensità quelle vissute in passato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi carburanti: rischio razionamento e nuove norme sulla velocità

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