Cassino l' indotto Stellantis precipita | avviati i licenziamenti per Trasnova Teknoservice e Logitech Sindacati in trincea
A Cassino, Stellantis ha annunciato i licenziamenti per Trasnova, Teknoservice e Logitech, causando un crollo dell’indotto locale. Questa decisione mette a rischio decine di posti di lavoro e preoccupa le comunità della zona. I sindacati si preparano a rispondere, chiedendo chiarimenti e azioni concrete.
Contratti in scadenza il 30 aprile e zero commesse: scatta il conto alla rovescia di 75 giorni. Sabato l'incontro tra i lavoratori e la segretaria PD Elly Schlein «Siamo alla solita storia: zero lavoro e rischio licenziamenti ormai certo». È un grido d'allarme che sa di ultima spiaggia quello lanciato dai sindacati del cassinate. La crisi dell'automotive non risparmia nessuno e ora la scure si abbatte con violenza sull'indotto dei servizi. Filt Cgil Frosinone-Latina e Filcams Cgil Frosinone-Latina, rappresentate rispettivamente da David Guidi e Luca De Zolt, hanno proclamato lo stato di agitazione per i lavoratori delle società Trasnova, Teknoservice e Logitech.
Trasnova annuncia licenziamenti collettivi negli stabilimenti Stellantis in Italia
Trasnova ha comunicato che procederà a licenziamenti collettivi negli stabilimenti Stellantis in Italia, a causa delle difficoltà economiche che colpiscono il settore automobilistico.
Scade il contratto con Stellantis, Trasnova licenza 94 lavoratori
Il contratto tra Trasnova e Stellantis è scaduto, e 94 lavoratori rischiano di perdere il lavoro.
