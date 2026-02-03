Italia Nostra torna a chiedere un tavolo permanente sul verde urbano. La associazione evidenzia che le criticità legate agli spazi verdi in città sono ormai evidenti e non possono più essere trascurate. La richiesta arriva in un momento in cui il problema si fa sempre più pressante, tra progetti di costruzione e mancanza di manutenzione. La volontà è di trovare soluzioni durature per tutelare e migliorare gli spazi verdi delle città italiane.

Italia Nostra torna sul tema del verde urbano per dire che "ci sono criticità che non possono più essere ignorate". L’intervento riguarda il Regolamento del Verde: "nonostante il percorso avviato lo scorso ottobre e le rassicurazioni dell’amministrazione, non è ancora stato approvato. L’assessore Elena Guadagni aveva ennunciato l’approvazione entro il 31 dicembre 2025 - proseguono da Italia Nostra -, ma questa scadenza è stata superata senza aver fornito motivazioni. Le richieste restano spesso risposta e l’accesso ai dati è difficoltoso. Per questo è necessario un tavolo permanente sul verde, come proposto da Italia Nostra, capace di garantire controllo, competenza e reale coinvolgimento della cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verde: "Serve un tavolo permanente"

